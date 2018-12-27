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14:45

"Красное и Белое" опровергла возбуждение уголовного дела

происшествия

14:45

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Фото: ТАСС/Наиль Фаттахов

В руководстве алкогольной сети "Красное & Белое" заявили, что ничего не знают о возбуждении уголовного дела. Об этом Агентству "Москва" сообщил представитель компании.

"Руководству компании ничего не известно о возбуждении уголовного дела, обвинения никому не предъявляли", – подчеркнул собеседник агентства. По его словам, у сети "Красное и Белое" нет задолженности перед бюджетом и каких-либо претензий со стороны Федеральной налоговой службы также не поступало.

Ранее в СМИ появилась информация, что СК возбудил уголовное дело по налоговым преступлениям в компании "Красное и Белое". Накануне в офисе и на складах компании в Москве и Челябинске прошли обыски. В них принимали участие сотрудники ФНС, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа.

27 декабря работники сети "Красное и Белое" сообщили, что обыски завершены и магазины вернулись к работе в штатном режиме. В компании заявили, что в ходе обысков силовики не выявили случаев хранения или продажи контрафакта. При этом в головном офисе и на всех складах компании изъяли документацию на товар.

происшествия

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