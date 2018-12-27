Автомобиль насмерть сбил пешехода на 36-м километре МКАД

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Утром 27 декабря автомобиль сбил пешехода на 36-м километре МКАД. Об этом сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на очевидцев.

В настоящее время движение по внешней стороне кольцевой автодороги сильно затруднено в районе аварии.

По данным столичного главка ГИБДД, участником ДТП стала иномарка Land Cruiser. Она сбила человека, переходившего дорогу в неустановленном месте. От полученных травм пострадавший умер на месте.