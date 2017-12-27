Приставы пытались взыскать с фабрики "Меньшевик" задолженность в 3,3 млн рублей

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Приставы пришли на фабрику "Меньшевик", где впоследствии произошла стрельба, чтобы взыскать с предприятия 3,3 миллиона рублей. Исполнительный лист выдал Арбитражный суд Москвы.

"В среду, 27 декабря, судебным приставом-исполнителем, тремя сотрудниками группы быстрого реагирования УФССП России по Москве с участием взыскателя и двух понятых был осуществлен выход по адресу должника-организации с целью применения мер принудительного исполнения", – цитирует Агентство "Москва" представителя УФССП по столице.

Никто из сотрудников ФССП при стрельбе не пострадал.

Экс-директор "Меньшевика" Илья Аверьянов, подозреваемый в стрельбе, скрылся с места преступления. В перестрелке погиб один человек.

Для розыска полиция ввела в городе план "Сирена". Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

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