Полиция опровергла информацию о задержании стрелка из "Меньшевика"

27 декабря, 17:57
Фото: depositphotos/blinow61
Полиция не подтвердила информацию СМИ о задержании мужчины, устроившего стрельбу на территории фабрики "Меньшевик".
"Информация СМИ о том, что мужчина якобы задержан не соответствует действительности", – цитирует Агентство "Москва" представителя столичного управления МВД.
Ранее СМИ сообщили, что экс-директор "Меньшевика" Илья Аверьянов сдался полиции.
Инцидент со стрельбой на фабрике "Меньшевик" произошел в среду, 27 декабря. Один человек погиб. Сам стрелявший подтвердил, что застрелил человека, но уточнил, что это произошло случайно в порядке самообороны.
Полиции не удалось задержать Аверьянова на месте происшествия. Сотрудники предприятия заявили, что мужчина мог скрыться от правоохранителей через подземный ход.
Портал Москва 24 следит за событиями на фабрике в режиме онлайн.
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