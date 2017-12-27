Полиция опровергла информацию о задержании стрелка из "Меньшевика"

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Полиция не подтвердила информацию СМИ о задержании мужчины, устроившего стрельбу на территории фабрики "Меньшевик".

"Информация СМИ о том, что мужчина якобы задержан не соответствует действительности", – цитирует Агентство "Москва" представителя столичного управления МВД.

Ранее СМИ сообщили, что экс-директор "Меньшевика" Илья Аверьянов сдался полиции.

Инцидент со стрельбой на фабрике "Меньшевик" произошел в среду, 27 декабря. Один человек погиб. Сам стрелявший подтвердил, что застрелил человека, но уточнил, что это произошло случайно в порядке самообороны.

Полиции не удалось задержать Аверьянова на месте происшествия. Сотрудники предприятия заявили, что мужчина мог скрыться от правоохранителей через подземный ход.

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