Экс-владелец фабрики "Меньшевик" начинал бизнес с поставок жвачки из Турции

27 декабря, 15:35
Фото: Агентство "Москва"
Родственники Ильи Аверьянова, открывшего стрельбу на кондитерской фабрике "Меньшевик", рассказали о начале его предпринимательской деятельности.
Бизнесмен учился в столице, а проживал в Кунцеве. Аверьянов окончил физфак МГУ и отслужил в армии.
Предпринимателем он стал с начала 1990-х. Он возил в Россию жвачку и товары народного потребления из Турции. Фабрика по производству жвачки сначала была мечтой Аверьянова, а затем и его гордостью, пояснили родственники. Свой бизнес он построил с нуля, сообщает RT.
Ранее и сам экс-владелец предприятия в разговоре с журналистами подтвердил эти данные. Он заявил, что его завод в свое время был единственным, где производили знаменитые жвачки Love is и Turbo.
По данным столичного главка СК РФ, стрельбу 27 декабря на фабрике "Меньшевик" устроил бывший владелец предприятия Илья Аверьянов. Один человек погиб. Сам стрелявший рассказал, что не хотел никого убивать, но признал, что попал в одного человека по случайности.
Полиция уже начала искать подозреваемого в здании фабрики. Сотрудники предприятия заявили, что Аверьянов мог скрыться от правоохранителей через подземный ход.
Портал Москва 24 следит за событиями на предприятии в режиме онлайн.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: