Экс-владелец фабрики "Меньшевик" начинал бизнес с поставок жвачки из Турции

Фото: Агентство "Москва"

Родственники Ильи Аверьянова, открывшего стрельбу на кондитерской фабрике "Меньшевик", рассказали о начале его предпринимательской деятельности.

Бизнесмен учился в столице, а проживал в Кунцеве. Аверьянов окончил физфак МГУ и отслужил в армии.

Предпринимателем он стал с начала 1990-х. Он возил в Россию жвачку и товары народного потребления из Турции. Фабрика по производству жвачки сначала была мечтой Аверьянова, а затем и его гордостью, пояснили родственники. Свой бизнес он построил с нуля, сообщает RT.

Ранее и сам экс-владелец предприятия в разговоре с журналистами подтвердил эти данные. Он заявил, что его завод в свое время был единственным, где производили знаменитые жвачки Love is и Turbo.

По данным столичного главка СК РФ, стрельбу 27 декабря на фабрике "Меньшевик" устроил бывший владелец предприятия Илья Аверьянов. Один человек погиб. Сам стрелявший рассказал, что не хотел никого убивать, но признал, что попал в одного человека по случайности.

Полиция уже начала искать подозреваемого в здании фабрики. Сотрудники предприятия заявили, что Аверьянов мог скрыться от правоохранителей через подземный ход.

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