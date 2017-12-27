Неизвестный напал с ножом на контролера магазина на северо-востоке столицы

27 декабря, 10:10
Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок
Неизвестный на северо-востоке столицы ранил контролера магазина ножом и скрылся.
Происшествие случилось 26 декабря у магазина на улице Цандера. Сотрудник магазина получил несколько ударов ножом в живот, после чего преступник убежал. Потерпевшего с проникающим колото-резаным ранением доставили в больницу, сообщает Агентство "Москва". Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, началось следствие.
Подобный случай произошел в столице 24 декабря. Тогда полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на своего 30-летнего знакомого. Инцидент произошел при распитии алкоголя, между участниками застолья произошел конфликт, после чего один ранил другого.
Пострадавшего госпитализировали с ранением сердца и межреберной артерии, множественными ранениями легкого. В больнице он скончался. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: