Неизвестный напал с ножом на контролера магазина на северо-востоке столицы

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Неизвестный на северо-востоке столицы ранил контролера магазина ножом и скрылся.

Происшествие случилось 26 декабря у магазина на улице Цандера. Сотрудник магазина получил несколько ударов ножом в живот, после чего преступник убежал. Потерпевшего с проникающим колото-резаным ранением доставили в больницу, сообщает Агентство "Москва". Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, началось следствие.

Подобный случай произошел в столице 24 декабря. Тогда полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на своего 30-летнего знакомого. Инцидент произошел при распитии алкоголя, между участниками застолья произошел конфликт, после чего один ранил другого.

Пострадавшего госпитализировали с ранением сердца и межреберной артерии, множественными ранениями легкого. В больнице он скончался. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.