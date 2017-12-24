Мужчина погиб от ножевого ранения во время пьяной потасовки

24 декабря, 22:52
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на знакомого. Инцидент произошел во время распития спиртных напитков.
Нападение случилось в квартире на улице Маршала Чуйкова, в доме 11. Ранение в грудь получил 30-летний мужчина.
"В ходе проверки выяснилось, что по указанному адресу пострадавший распивал спиртное со знакомым мужчиной 1966 года рождения. Между участниками застолья произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес ножом не менее одного удара в грудь своего знакомого", – цитирует источника в правоохранительных органах Агентство "Москва".
Отмечается также, что пострадавшего госпитализировали с ранением сердца, множественными ранениями легкого и ранением межреберной артерии. Мужчина скончался в больнице.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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