Мужчина погиб от ножевого ранения во время пьяной потасовки

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на знакомого. Инцидент произошел во время распития спиртных напитков.

Нападение случилось в квартире на улице Маршала Чуйкова, в доме 11. Ранение в грудь получил 30-летний мужчина.

"В ходе проверки выяснилось, что по указанному адресу пострадавший распивал спиртное со знакомым мужчиной 1966 года рождения. Между участниками застолья произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес ножом не менее одного удара в грудь своего знакомого", – цитирует источника в правоохранительных органах Агентство "Москва".

Отмечается также, что пострадавшего госпитализировали с ранением сердца, множественными ранениями легкого и ранением межреберной артерии. Мужчина скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".