Пострадавший в результате конфликта в Нальчике учитель находится в реанимации

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Учитель, пострадавший во время конфликта в одной из школ Нальчика, находится в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Кабардино-Балкарии.

"Учитель школы находится в реанимационном отделении больницы в среднетяжелом состоянии", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что жизни преподавателя ничего не угрожает. В то же время у него диагностированы сотрясение мозга и многочисленные переломы.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Нальчика произошла стрельба. Конфликт возник в результате разногласия между учителем и восьмиклассником. После этого подросток позвал своих знакомых, чтобы разобраться с преподавателем.

Завязалась потасовка, после которой учитель вышел на улицу. Он достал из автомобиля травматический пистолет и совершил выстрелы в воздух.

