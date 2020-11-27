Уголовные дела возбуждены после убийства из-за ссоры в чате в Волгограде

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В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении сестры Арсена Мелконяна, обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате. Женщина подозревается в подстрекательстве, сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.

Также возбуждено дело против ее мужа, который подозревается в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью.

В конце октября после ссоры в чате, где погибший Роман Гребенюк, предположительно, оскорбил одну из участниц, та попросила брата разобраться с обидчиком. На следующий день тот подстерег мужчину и сильно избил. Гребенюк впал в кому и 1 ноября скончался. Мелконяна задержали и поместили в СИЗО.

По версии следствия, женщина сначала подговорила мужа отомстить обидчику. 23 октября тот приехал к месту работы риелтора Гребенюка, но тот не вышел на улицу, сославшись на занятость.

Тогда подозреваемая стала писать потерпевшему в мессенджере. Спустя несколько часов встреча все же состоялась. Как полагают следователи, во время избиения Гребенюка муж женщины наблюдал за происходящим и готов был в любой момент ввязаться в драку.

Мужчина задержан, следствие планирует добиваться его заключения в СИЗО. Его супруге планируется избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее в эфире Первого канала женщина принесла извинения семье погибшего, заявив, что никто не хотел такого исхода. Она отметила, что случившееся стало трагедией как для семьи погибшего, так и для ее семьи.