Нетрезвый водитель протаранил пять машин на Шелепихинской набережной в Москве

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Нетрезвый водитель протаранил пять машин, припаркованных на Шелепихинской набережной в столице. Об этом в среду, 27 октября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "Агентство "Москва".

Отмечается, что в результате ДТП пострадал один человек.

"На Шелепихинской набережной в районе дома 34, корпус 2, легковой автомобиль совершил наезд на припаркованные автомобили, в результате ДТП повреждено приблизительно семь автомобилей, пострадала девушка", – говорится в сообщении.

Пострадавшей потребовалась помощь медиков, ее осматривает бригада скорой помощи.

Ранее сообщалось, что мужчина протаранил семь автомобилей, пытаясь припарковаться во дворе дома в Печатниках.

Процедура медосвидетельствования показала, что водитель находился в нетрезвом состоянии. Против него составили административный протокол по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения".