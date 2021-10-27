Нетрезвый водитель протаранил пять машин на Шелепихинской набережной в Москве

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Фото: depositphotos/TakeArt
Нетрезвый водитель протаранил пять машин, припаркованных на Шелепихинской набережной в столице. Об этом в среду, 27 октября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "Агентство "Москва".
Отмечается, что в результате ДТП пострадал один человек.
"На Шелепихинской набережной в районе дома 34, корпус 2, легковой автомобиль совершил наезд на припаркованные автомобили, в результате ДТП повреждено приблизительно семь автомобилей, пострадала девушка", – говорится в сообщении.
Пострадавшей потребовалась помощь медиков, ее осматривает бригада скорой помощи.
Ранее сообщалось, что мужчина протаранил семь автомобилей, пытаясь припарковаться во дворе дома в Печатниках.
Процедура медосвидетельствования показала, что водитель находился в нетрезвом состоянии. Против него составили административный протокол по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения".
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