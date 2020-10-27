Вездеход с оленеводами перевернулся в Хабаровском крае

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В Охотском районе Хабаровского края перевернулся вездеход, в котором находилась бригада оленеводов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Уточняется, что в вездеходе находились шесть пассажиров.

"По предварительным данным, 5 человек пострадали и 1 погиб в аварии, произошедшей с оленеводческой бригадой", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что пострадавших планируется доставить в Охотскую ЦРБ.

В январе спасателям удалось найти живым пропавшего оленевода на Чукотке. Его поиски длились более двух недель. Оказалось, что мужчина заблудился. Сначала связь с ним держали по телефону, но позже у него разрядился мобильный телефон, все контакты прервались. Выжить мужчине удалось благодаря тому, что он топил рыбацкий балок, где и укрылся.

