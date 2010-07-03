Поиски пропавшего самолета возобновили в Пермском крае

Фото: ТАСС/ZUMA/VRoman Vondrous

Спасатели возобновили поиски пропавшего в Пермском крае частного легкомоторного самолета, сообщает РИА Новости.

Всего к поисково-спасательным работам привлечены 102 человека и 46 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 Уральского авиационного поисково-спасательного центра.

ЧП произошло накануне. Легкомоторный самолет Cessna вылетел утром 26 октября с аэродрома деревни Нижнее Городище в Частинском районе. До настоящего момента место и время посадки самолета неизвестно.

По предварительным данным, на борту находится один человек – председатель федерации спорта сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов. Самолет должен был лететь на аэродром села Фролы.