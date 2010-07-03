Сейф с 4 млн рублей похитили через окно на севере столицы

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Столичные полицейские разыскивают неизвестного, похитившего сейф из офиса в районе Коптево на севере города, передает Агентство "Москва".

Как сообщает пресс-служба МВД по Москве, инцидент произошел 25 октября, когда в полицию поступило сообщение о срабатывании ночью сигнализации.

Отмечается, что похититель путем отжатия пластикового окна на втором этаже дома на улице Зои и Александра Космодемьянских проник в помещение частной фирмы.

В ведомстве добавили, что в сейфе находилось четыре миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Неизвестный обокрал коттедж пенсионера 1950 года рождения в столичном районе Крылатское. Следы взлома обнаружил садовник и вызвал полицию.

Неизвестный так же, отжав окно на кухне, проник в дом, а затем вскрыл сейф похитил 14,2 миллиона рублей.