Вскрытие сейфа с золотом в Красноярском крае сняли на видео

Вскрытие сейфа с золотом, который обнаружили после прорыва дамбы в Красноярском крае, сняли на видео. Ролик можно посмотреть на видеохостинге YouTube.
Чтобы достать содержимое сейфа, его дверцу пришлось сначала распилить "болгаркой", а затем вскрыть ломом. Все это происходило под контролем сотрудников оперативно-следственной группы.
Рабочие достают содержимое, на земле оказываются колбы с неповрежденными пломбами, где, вероятно, лежит золото. Также в ящике нашли пакеты с концентратом для вторичной обработки.
Ранее сотрудник предприятия по переработке драгметаллов рассказал журналистам, что в сейфе хранилось около 18 килограммов шлихового золота. По словам специалиста, стоимость находки может начинаться от 5,4 миллиона рублей.
Металлический сейф с золотом нашли на месте прорыва пяти незаконных дамб в Курагинском районе Красноярского края. Пятиметровый поток глины и камней снес два общежития рабочих и несколько хозяйственных построек в поселке золотодобытчиков.
Погибли 17 человек, есть пострадавшие. Судьба троих остается неизвестной. Семьи жертв получат по миллиону рублей, компенсации обеспечат и пострадавшим.
Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.