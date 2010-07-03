Вскрытие сейфа с золотом в Красноярском крае сняли на видео

Фото: СК РФ

Вскрытие сейфа с золотом, который обнаружили после прорыва дамбы в Красноярском крае, сняли на видео. Ролик можно посмотреть на видеохостинге YouTube.

Чтобы достать содержимое сейфа, его дверцу пришлось сначала распилить "болгаркой", а затем вскрыть ломом. Все это происходило под контролем сотрудников оперативно-следственной группы.

Рабочие достают содержимое, на земле оказываются колбы с неповрежденными пломбами, где, вероятно, лежит золото. Также в ящике нашли пакеты с концентратом для вторичной обработки.

Ранее сотрудник предприятия по переработке драгметаллов рассказал журналистам, что в сейфе хранилось около 18 килограммов шлихового золота. По словам специалиста, стоимость находки может начинаться от 5,4 миллиона рублей.

Металлический сейф с золотом нашли на месте прорыва пяти незаконных дамб в Курагинском районе Красноярского края. Пятиметровый поток глины и камней снес два общежития рабочих и несколько хозяйственных построек в поселке золотодобытчиков.

Погибли 17 человек, есть пострадавшие. Судьба троих остается неизвестной. Семьи жертв получат по миллиону рублей, компенсации обеспечат и пострадавшим.

Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".