Водитель сбил пятерых школьников в Иркутской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель иномарки сбил пятерых подростков в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

По имеющимся данным, ДТП случилось в городе Усть-Кут в воскресенье, 26 сентября. Водитель машины Toyota Succeed совершил наезд на пятерых школьников, которые шли по дороге по встречному направлению.

В результате случившегося подростки в возрасте 12–14 лет получили травмы различной степени тяжести.

"В момент автоаварии водитель иномарки находился за рулем в состоянии опьянения", – уточняется в материале.

Как пояснил сам водитель иномарки на опубликованных кадрах из машины ДПС, он совершил наезд на школьников в тот момент, когда объезжал яму. При этом мужчина полностью признал свою вину.

Ранее водитель автомобиля Ford, проехав на красный, сбил 9-летнего ребенка, который передвигался на самокате по пешеходному переходу на западе Москвы. Происшествие владелец машины объяснил тем, что отвлекся на телефон.