Скала обрушилась у средневекового монастыря в Грузии

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Возле средневекового монастыря Шиомгвиме неподалеку от грузинского города Мцхета обвалилась часть скалы. Очевидцы публикуют кадры происшествия в социальных сетях, передает РИА Новости.

Часть скалы обвалилась возле средневекового монастыря Шиомгвиме недалеко от Мцхеты, в 30 километрах от Тбилиси. На кадрах очевидцев видно, как скала обваливается и накрывает прилегающую к монастырю территорию.

По данным очевидцев, оказавшееся на месте граждане сумели покинуть эпицентр оползня. По предварительным данным, никто не пострадал.

Глава пресс-службы патриархии Андрия Джагмаидзе заявил, что небольшие скалистые обрушения у монастыря происходят ежегодно.

В начале августа в Грузии случился масштабный оползень в горном курорте Шови, в результате которого погибли 15 человек. В связи с трагедией в Шови свои соболезнования принес патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что . скорбит вместе с народом Иверии. В поисках приняли участие 400 спасателей и более 200 военных, которые на месте разрушенных коттеджей перекапывали двухметровые потоки грязи и камней.