Пожар охватил ТЦ "Лосинка" на северо-востоке Москвы

Фото: телеграмм-канал "Новости Москвы"

Пожар произошел в столичном торговом центре "Лосинка". Такую информацию сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

Он уточнил, что огонь охватил здание по адресу Анадырской проезд, дом 8.

"С первого этажа идет густой черный дым", – рассказал источник.

Данных о площади пожара пока нет. О пострадавших в результате случившегося не сообщается.

На месте происшествия находятся пожарные расчеты.

Ранее пожар вспыхнул в общежитии в ТиНАО. Происшествие случилось в Саларьеве на Московской улице. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. Его площадь составила 10 квадратных метров.