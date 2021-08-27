Пожар в жилом доме в Екатеринбурге потушили

06:06
Фото: Главное управление МЧС по Свердловской области
Пожар в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге полностью потушили. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Известно, что ликвидация огня произошла в 05:33 по московскому времени.
"Пожар полностью ликвидирован", – подтвердили в МЧС.
В данный момент эксперты пытаются установить причину возгорания.
Пожар охватил жилой дом в Екатеринбурге в 02:55 по местному времени. Возгорание случилось по адресу улица Мичурина, дом 98. Площадь пожара составляла 780 квадратных метров.
Из здания удалось эвакуировать 65 человек. При этом два человека погибли из-за пожара.
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