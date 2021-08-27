Пожар в жилом доме в Екатеринбурге потушили

Фото: Главное управление МЧС по Свердловской области

Пожар в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге полностью потушили. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Известно, что ликвидация огня произошла в 05:33 по московскому времени.

"Пожар полностью ликвидирован", – подтвердили в МЧС.

В данный момент эксперты пытаются установить причину возгорания.

Пожар охватил жилой дом в Екатеринбурге в 02:55 по местному времени. Возгорание случилось по адресу улица Мичурина, дом 98. Площадь пожара составляла 780 квадратных метров.

Из здания удалось эвакуировать 65 человек. При этом два человека погибли из-за пожара.