Во Владивостоке девушка утонула в море, когда искала место для фото во время шторма

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Во Владивостоке девушка утонула в море во время шторма, пытаясь найти место для фото. Об этом сообщает сайт регионального Следственного управления СК.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 августа. Девушка с двумя приятелями искали красивые места для фотографий на каменистом берегу вблизи дома по улице Космонавтов.

"В какой-то момент их накрыло волной и унесло в бухту Патрокл", – заявили в СК.

Позднее труп девушки был найден на каменистом пляже с признаками утопления.

По факту случившегося сотрудники СК начали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней один человек погиб, еще трое пропали в районе реки Мацесты в Сочи.

До этого шторм в Черном море у берегов Крыма унес жизни шестерых человек.