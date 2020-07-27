Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в убийстве супруги

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В Санкт-Петербурге у 15 дома по проспекту Художников было обнаружено туловище женщины 1996 года рождения без головы, верхних и нижних конечностей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по городу.

Полицейские задержали подозреваемого 1991 года рождения, который оказался мужем погибшей. По данным следствия, 27 июля между супругами возникла ссора, после чего мужчина нанес жертве не менее трех ударов топором по голове, затем отрубил голову, верхние и нижние конечности потерпевшей, которые спрятал в чемодане, а ее туловище выбросил из окна квартиры.

Продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

Ранее тело женщины 50–55 лет с выраженными гнилостными изменениями нашли в подмосковном Щелкове. Оно было завернуто в полиэтиленовый пакет.