Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в убийстве супруги

11:57
Фото: телеграм-канал Readovka
В Санкт-Петербурге у 15 дома по проспекту Художников было обнаружено туловище женщины 1996 года рождения без головы, верхних и нижних конечностей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по городу.
Полицейские задержали подозреваемого 1991 года рождения, который оказался мужем погибшей. По данным следствия, 27 июля между супругами возникла ссора, после чего мужчина нанес жертве не менее трех ударов топором по голове, затем отрубил голову, верхние и нижние конечности потерпевшей, которые спрятал в чемодане, а ее туловище выбросил из окна квартиры.
Продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого и предъявлении ему обвинения.
Ранее тело женщины 50–55 лет с выраженными гнилостными изменениями нашли в подмосковном Щелкове. Оно было завернуто в полиэтиленовый пакет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: