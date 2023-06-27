ФСБ задержала жителя КБР за попытку вступить в ряды ВСУ

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ФСБ задержала россиянина, пытавшегося выехать на Украину, чтобы вступить в одно из вооруженных формирований ВСУ, сообщает ТАСС.

Подозреваемым в госизмене оказался 35-летний житель Кабардино-Балкарии. Его задержали в Нальчике.

По данным спецслужб, задержанный планировал вступить в ряды одного из вооруженных формирований, участвующих в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных сил РФ.

Ранее сообщалось, что второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего военного из Белгородской области Артема Семенова к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Его обвинили в государственной измене. Семенову не стали назначать штраф из-за его материального положения. В материалах дела указано, что он совершил преступление до начала СВО на Украине. При этом задержали его только 30 марта 2022 года.