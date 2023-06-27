Один человек погиб и трое пострадали при подрыве автомобиля в ЛНР

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Один человек погиб и трое получили ранения при подрыве автомобиля на неизвестном взрывоопасном предмете в Славяносербском районе ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике.

"В Славяносербском муниципальном округе на неизвестном взрывном устройстве подорвались 4 человека", – указано в сообщении.

Легковой автомобиль подорвался в районе села Трехизбенка. Троих пострадавших доставили в медучреждение, один скончался на месте, сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что мужчины направлялись на рыбалку.

Ранее сообщалось, что двое саперов МЧС РФ погибли при разминировании в ДНР. 29-летний старший лейтенант Илья Глоба и 26-летний Олег Сергеенко очищали местность от взрывоопасных предметов, чтобы восстановить линии электропередачи.

Специалисты МЧС выехали в ДНР и ЛНР