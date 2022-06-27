Тело мужчины обнаружили в туалете гриль-бара в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело мужчины нашли в туалете заведения общепита в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 26 июня в 03:00. Администратор "Реберной №1" на Театральной площади осматривал заведение после закрытия. В уборной он обнаружил, что одна из дверей заперта изнутри, и когда открыл ее, обнаружил тело мужчины.

Прибывшие на место ЧП правоохранители выяснили, что погибший 1995 года рождения, родом из Татарстана.

На данный момент выясняются все детали случившегося, в том числе причина смерти мужчины.

Ранее тело новорожденного нашли в лесополосе в Новгородской области. Уточняется, что признаков насильственной смерти на теле девочки обнаружено не было.

Причину и время наступления смерти ребенка определит судебно-медицинская экспертиза. Следственный комитет России выясняет все обстоятельства инцидента.