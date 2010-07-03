В Сочи задержали принятого за Цапка вора

Фото: телеграм-канал Mash

Сочинская полиция задержала человека, которого жители Кущевки приняли за умершего бандита Сергея Цапка, сообщает РИА Новости.

Речь идет о 32-летнем Виталии Никифорове, находящемся в федеральном розыске. Ему вменяют четыре кражи, в том числе квартирные, в Кореновском районе Кубани, а также хищение сотового телефона из автомобиля "Газель" в станице Выселки.

Его задержали 27 июня на территории Адлерского района Сочи. В ближайшее время Кореновский районный суд решит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Шумиха вокруг Никифирова поднялась, когда жители Краснодарского края обратились к прокурору Сочи Игорю Грязнову с просьбой выяснить, кто запечатлен на фото с места аварии, произошедшей в городе 4 июня.

Жители станицы были уверены, что на фотографии именно Цапок, который, по официальным данным, скончался в СИЗО пять лет назад. Они утверждают, что смерть лидера ОПГ была сфальсифицирована.

Сергей Цапок умер в СИЗО в 2014 году от сердечного приступа. Его нашли мертвым в следственном изоляторе Краснодара. В связи с этим Верховный суд России прекратил уголовное дело в отношении него.

4 ноября 2010 года в станице Кущевской произошло убийство 12 человек, в том числе четырех детей. По подозрению в преступлении были задержаны члены ОПГ "Цапковские". Группировка занималась рэкетом и аферами с землей, а также контролировала в районе продажу алкоголя и поставки наркотиков. Лидер группировки наладил связи с районной администрацией, а также милицией и прокуратурой.

Позже одного из лидеров ОПГ устранили, и "цапки" решили в отместку убить местного фермера Сервера Аметова. В ноябре 2010 года бандиты убили предпринимателя в его доме. Вместе с ними бандиты убили еще 11 человек. После того, как убийство получило широкий резонанс, в Кущевской провели масштабную антикриминальную кампанию, в ходе которой раскрыли и другие преступления банды. Цапок был осужден на пожизненное заключение.

