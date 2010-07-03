Установлена личность "воскресшего" Цапка

Фото: телеграм-канал BAZA

Кубанская прокуратура установила личность человека, похожего на главу кущевской банды Сергея Цапка. Его фотографии появились в Сети после ДТП в Сочи, сообщает РИА Новости.

Мужчина на фото оказался вором в федеральном розыске. Зовут его Виталий Никифоров, он уроженец Бишкека.

Накануне СМИ сообщали, что жители Краснодарского края обратились к прокурору Сочи Игорю Грязнову с просьбой выяснить, кто запечатлен на фото с места аварии, произошедшей в городе 4 июня.

Жители станицы уверены, что на фотографии именно Цапок, который, по официальным данным, скончался в СИЗО пять лет назад. Они утверждают, что смерть лидера ОПГ была сфальсифицирована.

Сергей Цапок умер в СИЗО в 2014 году от сердечного приступа. Его нашли мертвым в следственном изоляторе Краснодара. В связи с этим Верховный суд России прекратил уголовное дело в отношении него.

4 ноября 2010 года в станице Кущевская произошло убийство 12 человек, в том числе четырех детей. По подозрению в преступлении были задержаны члены ОПГ "Цапковские". Группировка занималась рэкетом и аферами с землей, а также контролировала в районе продажу алкоголя и поставки наркотиков. Лидер группировки наладил связи с районной администрацией, а также милицией и прокуратурой.

Позже одного из лидеров ОПГ устранили, и "цапки" решили в отместку убить местного фермера Сервера Аметова. В ноябре 2010 года бандиты убили предпринимателя в его доме. Вместе с ними бандиты убили еще 11 человек. После того, как убийство получило широкий резонанс, в Кущевской провели масштабную антикриминальную кампанию, в ходе которой раскрыли и другие преступления банды. Цапок был осужден на пожизненное заключение.

