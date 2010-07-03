Установлена личность "воскресшего" Цапка

Кубанская прокуратура установила личность человека, похожего на главу кущевской банды Сергея Цапка. Его фотографии появились в Сети после ДТП в Сочи, сообщает РИА Новости.
Мужчина на фото оказался вором в федеральном розыске. Зовут его Виталий Никифоров, он уроженец Бишкека.
Накануне СМИ сообщали, что жители Краснодарского края обратились к прокурору Сочи Игорю Грязнову с просьбой выяснить, кто запечатлен на фото с места аварии, произошедшей в городе 4 июня.
Жители станицы уверены, что на фотографии именно Цапок, который, по официальным данным, скончался в СИЗО пять лет назад. Они утверждают, что смерть лидера ОПГ была сфальсифицирована.
Сергей Цапок умер в СИЗО в 2014 году от сердечного приступа. Его нашли мертвым в следственном изоляторе Краснодара. В связи с этим Верховный суд России прекратил уголовное дело в отношении него.
4 ноября 2010 года в станице Кущевская произошло убийство 12 человек, в том числе четырех детей. По подозрению в преступлении были задержаны члены ОПГ "Цапковские". Группировка занималась рэкетом и аферами с землей, а также контролировала в районе продажу алкоголя и поставки наркотиков. Лидер группировки наладил связи с районной администрацией, а также милицией и прокуратурой.
Позже одного из лидеров ОПГ устранили, и "цапки" решили в отместку убить местного фермера Сервера Аметова. В ноябре 2010 года бандиты убили предпринимателя в его доме. Вместе с ними бандиты убили еще 11 человек. После того, как убийство получило широкий резонанс, в Кущевской провели масштабную антикриминальную кампанию, в ходе которой раскрыли и другие преступления банды. Цапок был осужден на пожизненное заключение.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.