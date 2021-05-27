Найдено тело погибшего при крушении вертолета в Архангельской области

18:31
Фото: ТАСС/Ладислав Карпов
Родственники нашли тело погибшего в результате крушения вертолета в Архангельской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
"Тело одного из четырех человек, находившихся на борту, обнаружено родственниками (недалеко от острова Мудьюг) и спасателями архангельского комплексного аварийно-спасательного центра эвакуировано на материк", – рассказали в ведомстве.
Информации о личности погибшего пока не поступало. По некоторым данным, им может быть депутат из Тверской области Александр Бойков, пропажу которого ранее подтвердили в собрании депутатов Калининского района. Однако официального подтверждения этой информации не поступало.
17 мая в районе острова Мудьюг в Архангельской области разбился вертолет Robinson. Уточнялось, что в результате падения погиб один человек, еще двое получили различные травмы. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека").
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