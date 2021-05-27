Мэр Оренбурга подтвердил, что в его доме прошли обыски

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Мэр Оренбурга Владимир Ильиных подтвердил информацию об обысках в его доме и мэрии. Он также добавил, что каких-либо обвинений ни ему, ни сотрудникам администрации не было предъявлено, сообщается в Telegram-канале администрации Оренбурга.

Также уточняется, что администрация работает в штатном режиме, а сам Ильиных находится на больничном.

"В настоящее время я нахожусь за пределами нашего города. У меня плановый курс лечения. Все рабочие процессы у меня на контроле. В городе осталась сильная команда, которая продолжает работу по заданному курсу", – говорится в сообщении.

Ранее источник в правоохранительных органах Оренбургской области рассказал РИА Новости, что в доме Ильиных проводится обыск сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по региону.

До этого вооруженные люди ворвались в подъезд мэра Киева Виталия Кличко. По его словам, сам он узнал об этом, когда был на привычной утренней тренировке. Силовики пришли с обыском, но не к Кличко, а в квартиру двумя этажами ниже, где живут бывшие работники оперного театра.