Полиция изъяла револьвер и 800 грамм марихуаны у приезжего в ТиНАО

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В ТиНАО полиция задержала мужчину, у которого были обнаружены боевой револьвер и около 800 грамм марихуаны. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По данным правоохранительных органов, в результате обысков по месту жительства 39-летнего мужчины из ближнего зарубежья были изъяты четыре патрона, одна гильза и револьвер "Наган-С".

Кроме того, на балконе мужчина хранил сумку, в которой находились 800 грамм марихуаны.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела о незаконном приобретении и хранинии боеприпасов, а также о сбыте наркотических веществ.

На данный момент подозреваемый находится под стражей.

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