Полиция изъяла револьвер и 800 грамм марихуаны у приезжего в ТиНАО

18:35
Фото: 77.мвд.рф
В ТиНАО полиция задержала мужчину, у которого были обнаружены боевой револьвер и около 800 грамм марихуаны. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По данным правоохранительных органов, в результате обысков по месту жительства 39-летнего мужчины из ближнего зарубежья были изъяты четыре патрона, одна гильза и револьвер "Наган-С".
Кроме того, на балконе мужчина хранил сумку, в которой находились 800 грамм марихуаны.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела о незаконном приобретении и хранинии боеприпасов, а также о сбыте наркотических веществ.
На данный момент подозреваемый находится под стражей.
Ранее полицейские закрыли подпольную нарколабораторию в Подмосковье. В Солнечногорском районе задержали 28-летнего жителя Москвы и 24-летнего жителя Костромы. Их подозревают в незаконном обороте наркотиков.
Злоумышленники оборудовали лаборатории в частном доме в деревне Радумле. Полицейские вместе с бойцами СОБР обнаружили там оборудование, 350 литров химических реактивов и порошок белого цвета.
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