14:55Происшествия
Подростка заподозрили в убийстве матери в Ростовской области
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Несовершеннолетнего жителя Ростовской области подозревают в убийстве матери, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.
По версии следствия, в ночь с 25 на 26 февраля 17-летний подросток, находясь по месту жительства в Орловском районе области, поссорился с матерью и нанес ей множественные ножевые ранения, от которых она скончалась.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. В ходе допроса, проведенного следователем с участием психолога, законного представителя и защитника, подозреваемый признал вину, а также подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления.
Он задержан, следователи направили в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
7 февраля школьница в подмосковных Химках попала в больницу с ножевыми ранениями после конфликта с одноклассницей. Нападавшая нанесла пострадавшей множественные удары. По состоянию на 10 февраля, как заявила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, раненая девочка самостоятельно встает и выздоравливает.
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