Водитель такси сбил пешехода с коляской на Саянской улице

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Саянской улице в районе дома 2А водитель такси совершил наезд на пешехода с коляской, в которой находился шестимесячный ребенок. Об этом сообщает департамент транспорта в Telegram-канале.

"Перекрыта правая полоса. Затруднений движения нет. На месте работает экипаж скорой помощи", – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее водитель автомобиля каршеринга сбил женщину в районе Нагатинский Затон на юге Москвы и скрылся с места ДТП. Пострадавшая была госпитализирована с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга", "закрытая черепно-мозговая травма", "ушибленная рана затылка", "перелом лодыжки".

