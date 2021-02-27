Прокуратура проверяет информацию о мошенничестве в отношении пенсионеров в медцентре

09:11
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Столичная прокуратура начала проверку после сюжета, вышедшего на одном из федеральных каналов, о мошенничестве сотрудников частного лечебно-восстановительного центра в отношении пенсионеров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В сюжете сообщается, что сотрудники частного лечебно-восстановительного центра, расположенного в районе Замоскворечье Москвы, вводят в заблуждение пенсионеров, которые под влиянием обмана заключают кредитные договоры на оплату лечения", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению федерального законодательства, в том числе лицензионного и о защите прав потребителей.
Ранее сообщалось, что столичные полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении шестерых человек. По имеющимся данным, злоумышленники предлагали пенсионерам вложить деньги в строительство супермаркетов, которые никто не строил.
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