Нужно было действовать быстро. Школьник из Москвы – о спасении мужчины в самолете

Ученик московской школы № 1573 Богдан Рудик в эксклюзивном интервью телеканалу Москва 24 рассказал, как помог спасти жизнь пассажиру рейса Сочи – Москва.
16-летний школьник возвращался с отдыха с семьей, когда в самолете мужчина потерял сознание из-за носового кровотечения. Медиков на борту не оказалось, но Богдан – участник проекта "Медицинский класс в московской школе" – знал, как действовать в таких экстренных ситуациях, и сразу согласился помочь.
Мы поняли, что в ротовой полости у нас собралась кровь, она свернулась и мешала проходу воздуха. Мы кололи иголочкой для того, чтобы развело скулы, потому что их свело.
Богдан Рудик
ученик 10 класса школы №1573
В итоге юноша все-таки сумел разжать челюсть мужчины и извлечь оттуда кровяные сгустки. По словам школьника, "нужно было действовать быстро, потому что пять минут кислорода нет – могла быть остановка сердца". "Просто я действовал, а потом можно было отдохнуть, потом можно было расслабиться", – подчеркнул он. Юный герой также признался, что старался не паниковать, ведь это могло помешать ему собраться и сделать все от него зависящее для спасения человека.
Благодаря умелым действиям Богдана, которому помогал бортпроводник, состояние пассажира стабилизировалось. В Воронеже, где самолет совершил экстренную посадку, мужчину передали медикам. Он идет на поправку.
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