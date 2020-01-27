В центре столицы произошло проседание грунта

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В Шубинском переулке в центре Москвы произошло проседание грунта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу префектуры ЦАО.

Уточняется, что инцидент произошел из-за халатности водителя грузовика. Машина была значительно перегружена. На место прибыли сотрудники коммунальной службы, которые смогли оперативно восстановить дорожное покрытие.

На время работ движение на участке было затруднено, однако сейчас оно полностью восстановлено.

Ранее водитель иномарки сбил пешехода на юге столицы. Инцидент произошел на улице Коломенской. В результате наезда пешеход получил травмы. Его госпитализировали.

