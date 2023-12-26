26 декабря, 14:40Происшествия
Правоохранители задержали главу Кургана Ситникову – СМИ
Фото: vk.com/sitnikovaev45
Правоохранительные органы задержали главу Кургана Елену Ситникову. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Да, задержана", – заявил собеседник агентства.
При этом причины задержания не уточняются.
Ранее начальника главного управления МЧС РФ по Самарской области Олега Бойко и двух представителей коммерческой организации задержали по делу о взятках. В их отношении было возбуждено уголовное дело.
Позднее Басманный суд Москвы их арестовал. Кроме Бойко, решение о заключении под стражу было принято в отношении руководителей коммерческих компаний Яна Гущина и Елены Тютюнник. Всех троих арестовали на 1 месяц 28 суток, до 15 февраля 2024 года.
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