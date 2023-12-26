Число пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию увеличилось до четырех

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Число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Феодосию выросло до 4. Об этом сообщил РИА Новости заместитель начальника крымского управления МЧС РФ Игорь Скуртул.

При этом он уточнил, что еще один человек погиб в результате произошедшего.

В ночь на 26 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Феодосию. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, в результате в районе порта случилась детонация, которая привела к возгоранию. После он уточнил, что пожар локализовали.

Жителей расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта домов эвакуируют после атаки ВСУ, территория оцеплена.

В Минобороны РФ отметили, что корабль "Новочеркасск" получил повреждения. При этом российские системы ПВО ликвидировали два самолета Су-24 в районе населенного пункта Жовтень, с которых производился запуск управляемых ракет, уточнили в ведомстве.



Российская система ПВО уничтожила украинскую ракету при попытке удара по Крыму