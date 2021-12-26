Движение трамваев на улице Дурова восстановили

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение трамваев №7 и 50 на улице Дурова восстановили, передает телеграм-канал столичного департамента транспорта.

"Восстановлено движение трамваев по улице Дурова", – указано в сообщении.

Два трамвая временно не перевозили пассажиров в связи с повреждением контактной сети. Инцидент произошел из-за аварии с участием грузового автомобиля.

На время ограничений пассажирам были доступны компенсационные автобусы.

Накануне по техническим причинам временно были недоступны три маршрута трамваев на Открытом шоссе в Москве. Движение удалось оперативно восстановить.