Не менее 7 человек погибли при взрыве бомбы в ресторане в Конго – СМИ

В одном из ресторанов в городе Бени на северо-востоке Конго произошел взрыв бомбы. Об этом в субботу, 25 декабря, со ссылкой на мэра города Нарцисса Мутебу сообщает агентство Associated Press.

По словам чиновника, среди погибших есть минимум двое детей. Раненых доставили в больницу.

Инцидент произошел вечером, когда люди собрались в ресторане, чтобы отметить католическое Рождество. Также сообщается, что сразу после взрыва раздались выстрелы.

"В настоящее время ведется расследование с целью найти виновных в этом теракте", – сказал Мутебу.

С 6 мая в провинции Северное Киву из-за ухудшения ситуации в области безопасности действует осадное положение, введенное президентом Конго Феликсом Чисекеди. Аналогичный режим действует и в соседней провинции Итури.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в одном из кафе в центре сомалийской столицы Могадишо. По меньшей мере пять человек погибли, шесть получили ранения.

По предварительным сведениям, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Кафе, где произошел инцидент, находилось в непосредственной близости от оживленного квартала Фагах.