Не менее 7 человек погибли при взрыве бомбы в ресторане в Конго – СМИ

00:11
Фото: twitter.com/AmaniMentor
В одном из ресторанов в городе Бени на северо-востоке Конго произошел взрыв бомбы. Об этом в субботу, 25 декабря, со ссылкой на мэра города Нарцисса Мутебу сообщает агентство Associated Press.
По словам чиновника, среди погибших есть минимум двое детей. Раненых доставили в больницу.
Инцидент произошел вечером, когда люди собрались в ресторане, чтобы отметить католическое Рождество. Также сообщается, что сразу после взрыва раздались выстрелы.
"В настоящее время ведется расследование с целью найти виновных в этом теракте", – сказал Мутебу.
С 6 мая в провинции Северное Киву из-за ухудшения ситуации в области безопасности действует осадное положение, введенное президентом Конго Феликсом Чисекеди. Аналогичный режим действует и в соседней провинции Итури.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел в одном из кафе в центре сомалийской столицы Могадишо. По меньшей мере пять человек погибли, шесть получили ранения.
По предварительным сведениям, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Кафе, где произошел инцидент, находилось в непосредственной близости от оживленного квартала Фагах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: