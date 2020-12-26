Один человек пострадал при пожаре в Подмосковье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожар произошел в садовом доме в Подмосковье. Об этом информирует Агентство "Москва".

По данным пресс-службы регионального управления МЧС РФ, возгорание случилось в Рузском городском округе.

"Поступило сообщение о пожаре в садовом доме по адресу: <...> деревня Макеиха, СНТ "Восток", участок 270", – рассказали в МЧС.

Там уточнили, что в пожаре пострадал один человек. При этом о его состоянии не сообщается.

В данный момент пожар полностью ликвидирован. Причины случившегося выясняются.

Ранее частный дом обрушился в результате пожара в ТиНАО. При этом огонь охватил сразу два строения.