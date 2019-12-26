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Москва 24

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Происшествия

26 декабря, 19:43

Дед Мороз скончался на утреннике в Заполярье

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина, исполнявший роль Деда Мороза, скончался во время утренника в ЗАТО Североморск в Мурманской области, передает "Интерфакс".

По предварительной информации, смерть была естественной. Следователи начали проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что мужчине был 51 год. Был погибший сотрудником детского сада или привлеченным аниматором, выясняется. Пользователи социальных сетей пишут, что ему стало плохо во время раздачи подарков, но дети не успели понять происходящего.

Ранее аналитики выяснили, что стали чаще отказываться от услуг наемных Дедов Морозов. В первую очередь это связывают с возросшей стоимостью. Второй причиной считают отсутствие профессионализма работников, которое может омрачить праздник.

Роспотребнадзор рекомендует заранее узнавать, какую программу готовят аниматоры. У профессионалов должны быть готовы не только стихотворения и загадки. Кроме того, нужно заключить договор с артистом и оговорить все необходимые детали.

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