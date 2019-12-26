Появилось видео с места покушения на главу района в Воронежской области

Следственный комитет опубликовал кадры с места покушения на главу Рамонского муниципального района Воронежской области Николая Фролова.
Автомобиль главы администрации Рамонского района Воронежской области взорвался в четверг, 26 декабря. Мужчину доставили в больницу. В машине он находился один, и его жизни на данный момент ничего не угрожает.
Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения.
Ранее сообщалось, что пока нет ясной картины произошедшего. Следователям еще предстоит установить, является ли взрыв машины покушением на жизнь главы администрации.
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