Электрички задерживаются на участке от Раменского до Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На участке от Раменского до Москвы Рязанского направления МЖД затруднено движение электричек. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Маршруты электричек могут быть изменены. Причины задержек пока неизвестны.

В конце октября восемь пассажирских поездов следовали в Москву и из нее с задержками. Ремонт сетей потребовался в Вологодской и Ярославской областях из-за плохой погоды и шквалистого ветра.

В результате утром расписание пригородных и пассажирских поездов изменилось. В общей сложности было задержано 11 пассажирских и три пригородных поезда.

