Попавший в ДТП в Домодедове водитель мог быть частью схемы обналичивания денег

За рулем автомобиля, протаранившего КПП в аэропорту Домодедово, мог находиться мужчина, который занимался обналичиванием денежных средств.

По данным источников в экстренных службах города, крупная сумма, которую похитили из автомобиля, могла быть получена в интересах третьих лиц. Предположительно, нападавшие заранее знали о перемещениях мужчины и поджидали его на парковке.

По предварительным данным, грабители кинули в лобовое стекло машины тяжелый предмет, в результате чего водитель запаниковал и не справился с управлением. "Аварию спровоцировали неизвестные, которые впоследствии вытащили из машины пострадавших деньги и скрылись. В настоящий момент ведется розыск злоумышленников", – заявили "Вечерней Москве" представители МВД по Подмосковью.



В аэропорту Домодедово арендованная машина протаранила пункт пропуска

Ранее стало известно, что ДТП на контрольно-пропускном пункте в Домодедове произошло в результате разбоя. В полиции сообщили, что находившиеся за рулем автомобиля Ford граждане умышленно спровоцировали ДТП с машиной каршеринга, похитили из нее деньги и скрылись. В результате происшествия были госпитализированы два человека – стоявший у шлагбаума охранник и водитель.

Каршеринговый автомобиль Volkswagen протаранил КПП аэропорта Домодедово утром 26 декабря. В пресс-службе аэропорта сообщили, что инцидент не повлиял на движение автотранспорта в районе аэропорта.