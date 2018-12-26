Разбой стал причиной наезда на КПП в Домодедове

ДТП на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово произошло в результате разбоя. Об этом со ссылкой на МВД по Московской области передает Агентство "Москва".

В полиции сообщили, что находившиеся за рулем автомобиля Ford граждане умышленно спровоцировали ДТП с машиной каршеринга, похитили из нее деньги и скрылись. В результате происшествия были госпитализированы два человека – стоявший у шлагбаума охранник и водитель.

Каршеринговый автомобиль Volkswagen протаранил КПП аэропорта Домодедово утром 26 декабря во время движения по внутрипортовой дороге, предназначенной для проезда к удаленным паркингам и зданиям различных аэропортовых предприятий. В пресс-службе аэропорта сообщили, что авария могла произойти из-за неопытности водителя. Инцидент не повлиял на движение автотранспорта в районе аэропорта.

