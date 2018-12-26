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10:05

Причиной ДТП в Домодедове могла стать потеря водителем управления

происшествия ДТП

10:05

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Фото: vk.com/msk_today

Причиной наезда автомобиля каршеринга на контрольно-пропускной пункт в аэропорту Домодедово могла стать потеря управления водителем, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, в 7:40 во время движения по внутрипортовой дороге, которая предназначена для проезда к удаленным паркингам и зданиям различных аэропортовых предприятий, водитель потерял управление, съехал с дороги и совершил наезд на турникеты КПП одной из компаний.

Аэропорт готов направить необходимую информацию для расследования причин аварии уполномоченным органам. Кроме того, в авиагавани уточнили, что инцидент не сказался на дорожной ситуации – проезд для пассажиров к терминалу свободный.

По одной из версий, автомобиль каршеринга врезался в пропускной пункт аэропорта после того, как на него было совершено разбойное нападение. По данным РИА Новости, неизвестные на автомобиле Ford напали на машину каршеринга Volkswagen, похитили из нее деньги и спровоцировали ДТП.

В Домодедове задержали 24 рейса и 12 отменили. Пассажирам объясняют, что все из-за тумана и снега. Во Внукове 14 рейсов задержали и еще два отменили, в Шереметьеве задержано всего три рейса. Всего же в столичных аэропортах задержали и отменили 50 рейсов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово автомобиль протаранил КПП. В результате происшествия пострадали два человека. Водитель автомобиля не справился с управлением после конфликта, который у него произошел с другим участником движения. В результате он въехал в КПП и сбил охранника. Пострадал и сам водитель.

По некоторым данным, автомобиль принадлежит одной из каршеринговых служб столицы. Дальнейшая информация уточняется. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В аэропорту Домодедово автомобиль протаранил КПП

происшествия ДТП

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