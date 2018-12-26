СК сообщил подробности убийства семьи в Ульяновске

Фото: СК РФ

В ульяновской квартире обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает Следственный комитет по Ульяновской области.

Тела были обнаружены в одной из квартир в Заволжском районе Ульяновска 25 декабря. Погибшими оказались 48-летняя местная жительница, ее двое дочерей (15 и 11 лет) и 40-летний мужчина. Также на месте трагедии находился 17-летний подросток. Он получил огнестрельное ранение плеча, но остался жив.

Следствие считает, что мужчина сначала расправился с семьей, а затем покончил с собой. Возбуждено уголовное дело.

Тела 48-летней женщины, двоих её дочерей 15-ти и 11-ти лет, а также мужчины обнаружены в квартире в Ульяновске. 17-летний подросток госпитализирован с огнестрельным ранением.



Возбуждено уголовное дело. По основной версии, мужчина расправился с семьей и выстрелил себе в голову pic.twitter.com/kHj55tsGfV — Следственный комитет (@sledcom_rf) 26 декабря 2018 г.

В СК добавили, что подозреваемый был установлен в течение нескольких часов. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ – "Убийство".