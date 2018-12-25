В Ульяновске обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

В Заволжском районе Ульяновска в одной из квартир обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями, сообщает ТАСС.

Среди погибших 48-летняя местная жительница, две ее дочки 15 и 11 лет, а также неустановленный мужчина около 40 лет. Еще один 17-летний юноша госпитализирован с огнестрельным ранением плеча.

Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства происшествия.