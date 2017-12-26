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Москва 24

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Происшествия

26 декабря, 15:02

Один человек погиб при пожаре в квартире на западе столицы

происшествия пожар

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар произошел в квартире на западе столицы. В результате происшествия один человек погиб.

Как сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах, около 14:00 на улице Ивана Франко, дом 22, корпус 1 в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома, произошло возгорание. В результате один человек погиб. Двое жителей соседних квартир были спасены.

Информацию о возгорании подтвердили в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС.

Ранее днем пожар произошел в здании в подмосковной Балашихе. Пламя вспыхнуло в ателье по изготовлению профессиональной балетной и танцевальной обуви и аксессуаров. В ликвидации возгорания участвовали 29 человек и 8 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.

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