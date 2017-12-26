Один человек погиб при пожаре в квартире на западе столицы

26 декабря, 15:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пожар произошел в квартире на западе столицы. В результате происшествия один человек погиб.
Как сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах, около 14:00 на улице Ивана Франко, дом 22, корпус 1 в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома, произошло возгорание. В результате один человек погиб. Двое жителей соседних квартир были спасены.
Информацию о возгорании подтвердили в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС.
Ранее днем пожар произошел в здании в подмосковной Балашихе. Пламя вспыхнуло в ателье по изготовлению профессиональной балетной и танцевальной обуви и аксессуаров. В ликвидации возгорания участвовали 29 человек и 8 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: