Жителя Подмосковья заставили сдать автомобиль в ломбард и взять в кредит iPhone

26 декабря, 11:23
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Злоумышленники совершили разбойное нападение на мужчину на востоке столицы. Москвича заставили сдать в ломбард его автомобиль Audi, а также взять кредит на покупку iPhone.
Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД, инцидент произошел на улице Суздальская.
Как рассказал пострадавший – житель Реутова 1988 года рождения – двое неизвестных, представившись покупателями, сели в его машину и стали угрожать ему предметом, походим на пистолет.
Мужчину заставили снять с карты 31 тысячу рублей, а также взять кредит на приобретение IPhone X и сдать иномарку в автоломбард. После этого злоумышленники скрылись. По данным полиции, общая сумма материального ущерба составила почти 1,5 миллиона рублей.
Как уточнили в МВД, по факту этого происшествия возбудили уголовное дело о разбое. Полицейские приступили к розыску подозреваемых.
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