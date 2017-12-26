Жителя Подмосковья заставили сдать автомобиль в ломбард и взять в кредит iPhone

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Злоумышленники совершили разбойное нападение на мужчину на востоке столицы. Москвича заставили сдать в ломбард его автомобиль Audi, а также взять кредит на покупку iPhone.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД, инцидент произошел на улице Суздальская.

Как рассказал пострадавший – житель Реутова 1988 года рождения – двое неизвестных, представившись покупателями, сели в его машину и стали угрожать ему предметом, походим на пистолет.

Мужчину заставили снять с карты 31 тысячу рублей, а также взять кредит на приобретение IPhone X и сдать иномарку в автоломбард. После этого злоумышленники скрылись. По данным полиции, общая сумма материального ущерба составила почти 1,5 миллиона рублей.

Как уточнили в МВД, по факту этого происшествия возбудили уголовное дело о разбое. Полицейские приступили к розыску подозреваемых.