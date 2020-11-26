В Приморье оценили ущерб от ледяного шторма

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Власти Приморья оценили ущерб от обрушившегося на край циклона почти в 266 миллионов рублей, сообщает "Вечерняя Москва".

Уточняется, что больше всего от стихии пострадали объекты энергетики.

"По предварительным подсчетам, ущерб составил 266 миллионов рублей. Наибольший урон нанесен объектам энергетики – более 250 миллионов рублей", – говорится на сайте правительства региона.

Окончательная сумма будет названа, когда завершатся аварийно-восстановительные работы.

Мощный циклон оставил сотни тысяч человек без света, тепла и воды. В пострадавших районах работали полевые кухни, привезли 66 дизель-генераторов. Ранее глава Приморья заявил, что, по предварительным оценкам, на восстановление инфраструктуры потребуется около 180 миллионов рублей.