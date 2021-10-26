Девочку нашли в лесу Владимирской области рядом с телом матери

17:02
Фото: vladimir.sledcom.ru
В лесу Владимирской области нашли девочку рядом с телом матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
24 октября около 20:00 следственному отделу по городу Гусь-Хрустальный сообщили, что местная жительница увела 10-летнюю дочь в лес. Поиском пропавших занимались сотрудники управлений МЧС и МВД и около 80 волонтеров. К поиску подключали собак, вертолеты и квадрокоптеры.
Девочку нашли около 06:00 25 октября недалеко от деревни Бабино.
"Рядом с ребенком обнаружено тело матери с признаками переохлаждения. Девочке оказали первую медицинскую помощь и доставили в детскую городскую больницу города Гусь-Хрустальный. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", – говорится в сообщении.
СК организовал доследственную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что на западе Москвы обнаружили тела ребенка и двух взрослых с признаками насильственной смерти. В следственных действиях принимает участие столичная прокуратура. В надзорном ведомстве уточнили, что убитому ребенку было 8 лет.
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